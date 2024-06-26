نقيب المحامين يكشف لـ"الدستور" أسباب تأخر تشكيل هيئة المكتب

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة تأخر بسبب ضرورة التعرف على الأعضاء الجدد ودراسة قدراتهم.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور": هناك رأي لتوسيع هيئة المكتب نظرًا لزيادة أعداد الجمعية العمومية وللقدرة على خدمة الأعضاء وتلبية مطالبهم، وآخر يطالب بالاكتفاء بالتشكيل الحالي التزاما بالقانون خاصة مع حكم البطلان في المجلس السابق، معلقا: شخصيا أميل للتوسع لإتاحة مشاركة أكبر ودور أكثر فاعلية للأعضاء.

ونوه: الأغلبية معي منذ اللحظة الأولى وكان في الإمكان تشكيل هيئة المكتب بعد الانتخابات مباشرة، لكني حرصت على المشاركة وعدم التفرقة بين مجلس منتخب يهدف إلى خدمة أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح أن التأخير ليس مرجعه عدم القدرة على التشكيل كما يتصور البعض، ولكن لرغبتي في مشاركة الكل في العمل النقابي وأخذ فرصة كافية للتعرف على إمكانيات الأعضاء لاسيما الجدد منهم.

وشدد: لا أتبنى فكرة محددة ولا أتشيع لأي طرف وليس لي أي مصلحة خاصة وحريص على الاستماع إلى الجميع وعرض كافة الملفات على مجلس النقابة.

مجلس نقابة المحامين يعلن الضوابط الجديدة للقيد بجدول النقابة

فيما عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة.

وقد استعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).

وقرر المجلس الآتي:

وفي شأن القيد وتدرجه قرر المجلس الآتي:

1. حصول المتقدم على ملف القيد.

2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم.

3. اجتياز الكشف الطبي.

4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام.

5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس.

6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا.