الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

شباب الحريديم في
شباب الحريديم في إسرائيل

مع تورط إسرائيل الآن في أطول حرب لها حتى الآن في غزة، واحتمال نشوب حرب ثانية تلوح في الأفق في لبنان، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية رسميًا الثلاثاء إن إسرائيل لم تعد قادرة على إعفاء اليهود المتشددين المعروفين بالعبرية باسم "الحريديم" من واجباتهم كمواطنين، وعلى رأسها الالتحاق بالجيش.

وقال القاضي عوزي فوجلمان، أحد القضاة التسعة بالمحكمة العليا الذين وقعوا على الحكم: "في خضم حرب مرهقة، أصبح عبء عدم المساواة أقسى من أي وقت مضى ويتطلب حلًا".

وردًا على الحكم، قال أرييه درعي، رئيس حزب شاس المتشدد: "لا توجد قوة في العالم يمكنها فصل شعب إسرائيل عن دراسة التوراة، وكل من حاول في الماضي فشل فشلا ذريعا".

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ورطة جديدة لنتنياهو.. التجنيد الإجبارى لـ"الحريديم" يُمهد لحل حكومة الاحتلال

من هم الحريديم؟

مجتمع اليهود المتطرفون أو الحريديم في إسرائيل هو مجتمع مستقل إلى حد كبير ومعزول عن بقية الإسرائيليين، حيث يعيشون حياتهم وفقًا للوصايا الدينية وينأون بأنفسهم عن المجتمع الحديث. 

ويقول الحريديم إن الاندماج في الجيش سيهدد أسلوب حياتهم المستمر منذ أجيال، وإن تفانيهم في دراسة التوراة يحمي إسرائيل بنفس القدر.

ووفقًا لمعهد IDI فإن قوام مجتمع الحريديم يبلغ مليون شخص، ويشكل أكثر من 12% من السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة فيما يوجد الآن 24% من الإسرائيليين في سن التجنيد.

وقد قدمت الأحزاب السياسية المتشددة دعما حاسما لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية ومئات الملايين من الدولارات لمؤسسات مجتمعهم.

يتلقى مجتمع الحريديم إعانات حكومية للدارسة الدينية؛ حيث يكرس بعض الشباب حياتهم لدراسة التوراة، علاوة على ذلك، فإن مجموعات معينة منهم لا تعترف بدولة إسرائيل، مؤكدة أن إنشاء أمة مرهون بوصول المسيح.

لماذا يرفض الحريديم الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

بحسب نحميا شتاينبرغر، حاخام حريديم عمل لسنوات على دمج التعليم السائد في مجتمعه، وانضم إلى الجيش الإسرائيلي في أعقاب جائحة كوفيد، فإن "مسألة انضمام الحريديم إلى الجيش هي مسألة هوية".

وقال شتاينبرغر في تصريح لشبكة سي إن إن: “إن الخدمة العسكرية بالنسبة لمعظم الإسرائيليين هي تقليد صارم، تم غرسه منذ الصغر. والخدمة - سواء في الخطوط الأمامية، أو في أحد الأقسام الأخرى العديدة - هي طريق للتدريب الوظيفي والحياة المهنية”.

وأضاف: “بالنسبة للحريديم، الأمر ليس كذلك. يدعم النظام التعليمي أننا نحلم بأن كل طفل لدينا سوف يكبر ليصبح عالمًا بالتوراة. هذا هو الحلم”.

وأوضح شتاينبرغر أن القلق بين العديد من الحريديم هو أن الجيش ليس مصممًا لاستيعاب الأشخاص ذوي القيم الاجتماعية والدينية للحريديم - وأن التجنيد الإجباري على نطاق واسع من شأنه أن يجرد الحريديم من هويتهم الأساسية.

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