حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين ببيع شهادات مزورة بالإسكندرية 4 أيام

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقيام عاطل بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد من الشهادات بأسماء مختلفة "معدة للتزوير" منسوب صدورها للكيان وعدد 2 أكلاشيه ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان و3 دفاتر تحصيل نقدية وعدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وجهاز حاسب آلى بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.