التصريح بدفن طفلة سقطت في غرفة صرف ببني سويف

صّرحت نيابة أهناسيا في بني سويف، بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، لقيت مصرعها إثر سقوطها في غرفة صرف مياه ري "مكشوفة"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بشارع المستشفى بمدينة اهناسيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلة في غرفة صرف مياه ري "مكشوفة" أعلى تغطية ترعة السلطاني، بشارع المستشفى، وتم التوجيه بإخطار الإنقاذ النهري والأجهزة المعنية.

وانتقل المقدم أحمد بهجت، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا، على رأس قوات أمنية لموقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الطفلة تدعى "مكة.م.ا" تبلغ من العمر 5 أعوام، وغافلت الأسرة للهو بالقرب من المنزل، ليفاجئوا بأحد الأطفال من أهليتها يخبرهم بسقوطها بالغرفة.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشالها، عقب قيام الوحدة المحلية باستدعاء مسؤولي الري لغلق بوابات المياه قبل منطقة وقوع الحادث، وكسح المياه من المواسير بمعدات الوحدة المحلية، ما أدى لتسهيل عملية البحث عن الطفلة وانتشالها.

وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، حيث طلب مدير نيابة اهناسيا تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصّرح بدفن الجثة، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.