الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه شاطئ مخيم النصيرات بقطاع غزة

زوارق الاحتلال
زوارق الاحتلال

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه شاطئ مخيم النصيرات ومدينة الزهراء شمال وسط قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 264 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت العديد من منازل المواطنين ومدارس تابعة للأونروا مأهولة بالنازحين وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.

زوارق الاحتلال الاحتلال مخيم النصيرات قطاع غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف بناية سكنية بحى الدرج شرق غزة

الأكثر قراءة

عاجل| فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

مصرع فتاة في "ليلة حمراء" مع شاب داخل شقة بالدقي.. و"الرائحة" تكشف الواقعة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة