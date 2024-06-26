"القاهرة الإخبارية": زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه شاطئ مخيم النصيرات بقطاع غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه شاطئ مخيم النصيرات ومدينة الزهراء شمال وسط قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 264 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت العديد من منازل المواطنين ومدارس تابعة للأونروا مأهولة بالنازحين وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.