الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. شاختار الأوكراني يتعاقد مع علاء غرام قادمًا من الصفاقسي

علاء غرام
علاء غرام

أعلن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، ضم المدافع التونسي علاء غرام، لمدة خمس سنوات، حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال النادي الأوكراني في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن قلب الدفاع علاء غرام البالغ من العمر 22 عامًا أصبح لاعبًا لشاختار، قادمًا من الصفاقسي التونسي، مشيرًا إلى أن عقد اللاعب مع النادي يمتد لخمس سنوات حتي 30 يونيو عام 2029.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت في وقت سابق، أن نادي شاختار الأوكراني، قد توصل في وقت سابق، لاتفاق بشأن ضم علاء غرام، مقابل مبلغ قدره مليوني يورو سيحصل عليه النادي الصفاقسي.

وبدأ علاء غرام، مسيرته الكروية مع ناشئي النادي الصفاقسي، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في عام 2019 وهو في سن السابعة عشرة من عمره.

وشارك المدافع الشاب مع الصفاقسي، في 98 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف، مع تمريرة حاسمة واحدة). وساهم غرام، في فوز الصفاقسي بكأس تونس مرتين عامي 2019، 2022.

في 28 مارس 2023، خاض علاء غرام، أول مباراة له مع منتخب تونس، الذي شارك معه في 3 مباريات دولية.

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