مصر للطيران تسير غدًا 22 رحلة جوية من الأراضى المقدسة

تسير مصر للطيران غدًا الخميس الموافق 27 يونيو 22 رحلة جوية، بواقع 7 رحلات بخط سير جدة- القاهرة 3 رحلة بخط سير جدة- كوناكري 1 رحلة بخط سير جدة - باماكو1 رحلة بخط سير الطائف- القاهرة 6 رحلة بخط سير المدينة- القاهرة4 رحلة بخط سير المدينة- الأقصر

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن سوهاج وقنا والأقصر والمؤسسة وقرعة الوادى الجديد والقاهرة والجيزة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية والفيوم والشرقية وكفرالشيخ وحجاج الترانزيت وحجاج كوناكرى وباماكو وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

بينما تسيير اليوم الأربعاء 22 رحلة جوية بواقع 8 رحلات بخط سير جدة- القاهرة

2 رحلة بخط سير جدة- كوناكري 1 رحلة بخط سير جدة- باماكو1 رحلة بخط سير جدة- برج العرب

1 رحلة بخط سير الطائف- القاهرة، 9 رحلة بخط سير المدينة- القاهرة

الأول إفريقيًا كأكثر شركات الطيران من حيث التطور وتحسين الخدمات

يشار إلى أن مصر للطيران احتلت المركز 88 ضمن قائمة أفضل شركات الطيران عالميًا، كما حصلت الشركة على المركز الثاني عالميًا كأكثر شركات الطيران تطورًا، فضلًا عن حصولها على المركز الأول إفريقيًا كأكثر شركات الطيران من حيث التطور وتحسين الخدمات.

ويعكس هذا التقييم مدي التطور الكبير الذى شهدته الشركة فى مجال خدمة العملاء والخدمات المقدمة على متن الطائرة وفى المطارات، ويأتى ذلك نتيجة الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة الوطنية وفقًا لخطة طويل المدى والخاصة بتحديث الأسطول الجوى، والتوسع فى شبكة خطوطها الجوية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بالمطارات وعلى متن الطائرات فضلًا عن التطوير الذى تشهده منصات الشركة الالكترونية.

هذا وتستمر مصر للطيران فى تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين على متن رحلاتها الجوية لتقديم تجربة سفر اكثر راحة ورفاهية مما يعزز من مكانة مصر للطيران على المستوى الإقليمي والعالمي