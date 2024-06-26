التعليم تعلن مواصفات امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024، والمقرر عقده يوم السبت المقبل، وهي كالتالي:

_عدد الأسئلة 46 بينها اثنان مقاليان.

_10 أسئلة كل سؤال بدرجتين وهي أسئلة الربط الصعبة.

_أسئلة مباشرة.

_أسئلة سهلة عليها درجة واحدة.

أسئلة الربط: وهي أسئلة تربط بين الفصول والأحداث والعلاقات والدول والمعاهدات، على سبيل المثال كيف تؤثر معاهدة في الفصل الأول على حدث في الفصل الرابع، وهي من الأسئلة الصعبة كل سؤال بدرجتين.

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وقد أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وذلك في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) بإجمالى عدد (1644) طالبا وطالبة، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالي عدد (255) طالبا/ طالبة.





وقد حرص عبد الرءوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.