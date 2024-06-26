دير البراموس يعتذر عن استقبال الزوار خلال يومي 29 و30 يونيو

أعلن دير السيدة العذراء مريم للرهبان الأقباط الارثوذكس، والمعروف بدير البرموس، اعتذاره عن استقبال اي رحلات أو زيارات، خلال يومي 29 و30 يونيو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد شفيع الدير وهو القديس القوي الانبا موسى الأسود.

وقال الانبا ايسيذوروس رئيس الدير في بيان رسمي ان المشاركة في الاحتفال تقتصر على رهبان الاديرة فقط، هذا ويعاود الدير فتح ابوباه مجددا بدء من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو المقبل.

كما صلى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة تسبحة نصف الليل، في كاتدرائية السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وذلك ضمن اللقاء الشهري لنيافته بشعب الإيبارشية.

شاركه عدد كبير من الآباء الكهنة والمرتلين، وسط حضور شعبي كثيف، ومكرسات دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة التابع للإيبارشية، كما ألقى نيافته كلمة من خلال التأمل في الآية "لكِنَّكُمْ سَتَنَالُونَ قُوَّةً مَتَى حَلَّ الرُّوحُ الْقُدُسُ عَلَيْكُمْ، وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِي أُورُشَلِيمَ وَفِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّامِرَةِ وَإِلَى أَقْصَى الأَرْضِ" (أع ١: ٨).

صوم الرسل

وتحتفل الكنيسة حاليا بصوم الرسل، ومن جهته، قال الأنبا أغاثون أسقف مغاغة في مقالة له عن صوم الرسل، إن البعض يدعي أيضـًا فـي بعـض المصادر الكنسية "بصـوم التلاميذ"، وأما عن مدة الصوم فأوضح: أن الكنيسة قد حددت أن يبدأ صوم الرسل في الفترة من اليوم التالي لعيد العنصرة وحتى عيد استشهاد الرسولين بولس وبطرس.

وأما عن اختلاف مدة الصوم في الكنيسة، فيرجع السبب إلى إرتباط صوم الرسل بعيد العنصرة بالمرتبط بعيد القيامة الذي يشترط أن يأتي بعد الاحتفال بالفصح اليهودي، المعتمد على التقويم القمري غير الثابت لذلك تختلف مدة صوم الرسل والتي يجب ألا تقل عن 15 يوم ولا تزيد عن 49 يوما.

انه تحديد اليوم الذي فيه عيد القيامة وكم يومًا مضى من الشهر، فإذا كان العيد في برمهات نأخذ باقي برمهات ونضيف إليه 45 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل، وإذا كان العيد في برمودة نأخذ باقي برمودة ونضيف إليه 15 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل.