الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيد مطران أمريكا وأسقف آسيا.. تدشين كنيسة قبطية في هونج كونج

جريدة الدستور

دشنت في هونج كونج كنيسة قبطية على اسم القديسين مار مرقس ومار لوقا، وقام بالتدشين إلى جانب نيافة الأنبا رويس الأسقف العام لجنوب شرق آسيا، نيافة الأنبا يوسف مطران جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تدشين مذبح الكنيسة وأيقوناتها.

حضر للتهنئة بتدشين الكنيسة الكاردينال ستيفن شو أسقف هونج كونج  للكنيسة الكاثوليكية وبرفقته الأب توماس.

فيما حضر السفير باهر شويخي قنصل مصر في هونج كونج للتهنئة يوم الأحد أقناء قداس عيد حلول الروح القدس، وحرص القنصل المصري على إقامة مأدبة عشاء للأب المطران والأب الأسقف والآباء الكهنة بحضور نائب القنصل السفير شريف شارل.

وصلى نيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر، القداس الإلهي، اليوم، في كنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بمدينة الصالحية الجديدة، التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة الشماس الإكليريكي وفيق عطية كاهنًا عامًا بالإيبارشية باسم القس أنسطاسي، هذا ومن المقرر أن يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير السيدة العذراء "البراموس".

وايضا نظمت إيبارشية أبو قرقاص، أول أمس، لقاءً لمرتلي كنائس الإيبارشية وأسرهم، في بيت الشهيد مار مينا للمؤتمرات بقرية منهري التابعة للإيبارشية، وبحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية، حيث ألقى نيافته كلمة بعنوان "وزنات المرتل"، كما شارك في اللقاء عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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