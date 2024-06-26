ماييلي يطارد حسام أشرف.. ترتيب هدافي دوري نايل قبل انطلاق الأسبوع الـ28

اشتعلت المنافسة على الفوز بلقب هداف دوري نايل، هذا الموسم وأصبح حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة الذي تصدر قائمة الهدافين معظم أسابيع الدوري، مهددًا بفقد الصدارة، بعد نجاح الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز في الوصول للهدف رقم 11.

وقبل انطلاق مباريات الأسبوع الثامن والعشرين غدًا الخميس، يتصدر حسام أشرف قائمة هدافي دوري نايل برصيد 12 هدفا بفارق هدف واحد عن فيستون ماييلي وبفارق هدفين عن الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.

ترتيب هدافي دوري نايل قبل الأسبوع 28

1.حسام أشرف "بلدية المحلة" برصيد 12 هدفا منها خمسة أهداف من ركلات جزاء.

2.الكونغولي فيستون ماييلي "بيراميدز" برصيد 11 هدفا .

3.الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد عشرة أهداف منها أربعة أهداف من ركلات جزاء .

4التوجولي ياو أنور"الإسماعيلي والبنك الأهلي " وحسام حسن "سموحة" ولكل منهما تسعة أهداف .

5.المغربي أحمد بلحاج "الجونة وسيراميكا كليوباترا" ومحمد سالم "المقاولون" والنيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" ومصطفى زيكو "زد إف سي" ولكل منهم 8 أهداف .

6.أحمد سيد زيزو "الزمالك" وميدو جابر "المصري" وإبراهيم عادل "بيراميدز" والجزائري أحمد قندوسي وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" وكريم بامبو وأسامة فيصل "البنك الأهلي" ولكل منهم سبعة أهداف .

7.التونسي سيف الجزيري "الزمالك" ومصطفى فتحي "بيراميدز" والغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" والتونسي فخر الدين بن يوسف "المصري " وأحمد أمين أوفا "انبي" وعبد الرحمن البانوبي "زد إف سي" ولكل منهم ستة أهداف .

8.الجنوب إفريقي بيرسي تاو ومحمود كهربا "الأهلي" وعبد الرحمن مجدي" الإسماعيلي" والتونسي معتز زدام ومحمد الشامي"المصري" وفادي فريد "سموحة" والأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" وأحمد عاطف "مودرن فيوتشر" وعمرو ناصر "فاركو" وشادي حسين " زد إف سي" ولكل منهم خمسة أهداف.

9.المغربي رضا سليم والفلسطيني وسام أبوعلي والفرنسي أنتوني موديست وإمام عاشور" الأهلي" والتونسي سيف الجزيري "الزمالك" وعمر كمال عبد الواحد "مودرن فيوتشر والأهلي" وعبد الله السعيد "بيراميدز والزمالك " وعمر الساعي "الإسماعيلي" ورمضان صبحي والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز" والجزائري غيلاس جناوي "المصري" والنيجيري جونيور أجايي "سموحة" والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا" والكاميروني جوزيف جوناثان "مودرن فيوتشر" والنيجيري جودوين شيكا "طلائع الجيش" والبوركيني سعيدو سيمبوري "البنك الأهلي "ووليد علي فرج وشكري نجيب "فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" وكريم يحيى "الداخلية " ولكل منهم 4 أهداف .

10السنغالي إبراهيم نداى ويوسف أوباما "الزمالك " ومحمد دسوقي "الإسماعيلي" وعبد الغني محمد "الاتحاد السكندري" وعمرو قلاوة " سموحة " ومحمد ناصر مودي ويوسف لبيب وأحمد خليل كالوشا "انبي" ومحمود قاعود ومحمد هلال "البنك الأهلي" وعبد الرحمن أسامة ويسري وحيد "طلائع الجيش" والسوداني سيف تيري "فاركو" وأيمن سعد موكا ورضا صلاح "الجونة" ورأفت خليل "زد إف سي" وعبد الرحمن سمانة "بلدية المحلة" ولكل منهم ثلاثة أهداف .