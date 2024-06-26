الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مكيف ومشروب مجاني".. صاحب كافية في المنوفية يخصص مكانا لطلاب الثانوية طوال اليوم

اعلان للطلاب
اعلان للطلاب

أعلن مواطن من محافظة المنوفية، عن فتح الكافيه الخاص به بمدينة الباجور لطلاب الثانوية العامة طوال اليوم حتى انتهاء الامتحانات دعما لهم.

 

وأكد أنه قام بفتح الكافيه والذي يتم مده طوال اليوم بالكهرباء من خلال مولدات خاصة به، وتم مده بمكيف، كما أعلن عن تقديم مشروب مجاني للطلاب هدية من الكافيه للتخفيف عنهم.

 


وقال المواطن، إن إعلانه لهذا إيمانا منه بضرورة دعم أبنائنا والمشاركة المجتمعية الفعالة، ويجب على كل مواطن مصري أن يكون له دورا لدعم أهله وبلده، مؤكدا أن دولتنا دولة قوية لن يستطيع أحد الإيقاع بها مهما كانت الظروف وسنظل جميعا ندعم وطننا الحبيب بكل ما نملك.

محافظة المنوفية مبادره لدعم طلاب الثانوية العامة صاحب كافيه مشروب مجاني مكان مكيف

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