الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البشتاوى: قرار المحكمة العليا فى إسرائيل بوجوب تجنيد طلاب المدارس الدينية جاء مفاجئًا

عماد البشتاوي
عماد البشتاوي

قال د. عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بوجوب تجنيد طلاب المدارس الدينية (الحريديم) جاء مفاجئًا لتركيبة حكومة نتنياهو، لاسيما أن جزءا من تركيبة هذه الحكومة عبارة عن أحزاب دينية متزمتة كانت تراهن على أن لا يصدر هذا القرار أو مثل هذا القرار من المحكمة، لكن الشىء الذي سيكون حقيقة ومتوقعا هو أن نتنياهو وحكومته سيحاولون قدر الإمكان إيجاد ثغرات هنا أو هناك أو مماطلة في تنفيذ القرار أو في آلية تطبيق القرار من أجل منع الصدام بهذا الشكل أو ذلك.

وأضاف البشتاوي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "النيل للأخبار"، أن النقطة الثانية في هذا الموضوع وهو الجانب السياسي للحكومة، فهل الحكومة والأحزاب المتدينة مستعدة الآن أن تخرج من الحكومة، ولماذا تخرج؟ هل نتنياهو يتحمل هذه المسئولية؟، مؤكدًأ أن نتنياهو لا يتحمل المسئولية بل هذا قرار قضائي متعلق بالمحكمة لذلك حتى لو فكرت هذه الأحزاب بالانسحاب من هذه الحكومة عمليًا ستذهب باتجاه انتخابات جديدة، مستائلًا: "هل هذه الأحزاب مؤهلة وهل تستطيع أن تعود للحكم مرة أخرى حسب استطلاعات الرأي؟" هذا أمر مستبعد.

وأوضح أن هذه الأحزاب ستحاول قدر الإمكان بالتنسيق مع نتنياهو المناورة أو إيجاد ثغرات في آلية التطبيق أو في الأعداد أو في كيفية التجنيد، لأن القضية أصبحت معضلة، مشيرًا إلى أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يُعارض بشدة، والمعارضة الإسرائيلية ترحب بهذا القرار لأن المعارضة تعتبر أنه على جميع الشارع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي أن يكون متساويا وبالتالي يكون التجنيد على جميع أعضاء الشعب الإسرائيلي وليس على فئة على حساب في أخرى.

المحكمة العليا الإسرائيلية الحريديم المدارس الدينية حكومة نتنياهو نتنياهو أحزاب دينية النيل للأخبار

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