الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخشت يفتتح تطوير مستشفي أبو الريش المنيرة ضمن مشروع تطوير قصر العيني

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

 


افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والإحلال والتجديد بمستشفى أبو الريش المنيرة لعلاج الأطفال بتكلفة إجمالية بلغت نحو 250 مليون جنيه، ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

حضر الافتتاح الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور شريف الأنواري مدير مستشفى أبو الريش المنيرة ومديرو الوحدات ورؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفى.

وتضمنت الافتتاحات، وحدة الرعاية المركزة بالدور السابع والتي تضم جميع الحالات الحرجة من كل التخصصات، وهي مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، وتقدم الرعاية لأكثر من ألف طفل سنويا وتضم 29 سريرا بزيادة 200%.

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وشملت الافتتاحات، وحدة عامة بالدور السادس تضم 30 سريرا بالإضافة إلى رعاية متوسطة تضم 6 أسرة، ووحدة عامة بالدور الخامس وتضم 29 سريرًا في جميع التخصصات ويوجد بها وحدة الأعصاب وتضم 6 أسرة بأحدث التجهيزات حيث تم إحلالها وتجديدها بالكامل، بالإضافة إلى وحدة أمراض الدم وزرع النخاع بالدور الرابع وتضم 24 سرير إقامة مع غرفة عزل و4 كبسولات لزرع النخاع وتم إحلالها وتجديدها بالكامل لتخدم مرضى أمراض الدم المزمن ويتم فيها عمليات زرع النخاع للأمراض الحميدة التي تصيب النخاع العظمي.

وحدة الأعصاب ووحدة أمراض الدم وزرع النخاع وغرفة عزل و4 كبسولات لزرع النخاع 

كما تم إحلال وتجديد 6 غرف عمليات وتجهيز الرعاية المركزة للجراحة ورعاية زراعة الكلى وتم عمل متوسط 300 عملية شهريا و20 عملية زراعة كلى سنويًا، كما تم إحلال وتجديد 8 مصاعد تخدم جميع أقسام المستشفى، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطة الغازات الطبية بالكامل بأحدث المحطات وتم شراء تنك أكسجين بسعة لترية 10 آلاف لتر، وإحلال وتجديد الغلايات لتوفير المياة الساخنة للأطفال وهي غلايات عملاقة تخدم جميع وحدات المستشفى.

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