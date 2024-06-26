الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التضامن: توزيع 60 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

جريدة الدستور

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جارٍ توزيع 60 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، والذين يسجلون درجات فقر مرتفعة في قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة إلى الفقر الخاصة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية، علمًا بأن توزيع لحوم الأضاحي يتم باستمرار بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وأوضحت وزيرة التضامن أن ذلك يأتي في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم توجيه مديري مديريات التضامن بسرعة التنسيق لضمان وصول اللحوم للأسر، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين من خلال حوكمة عملية التوزيع لتحقيق الشفافية والعدالة.

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وأفادت "القباج" بأن وزارة التضامن قدمت قرابة 150 مليون جنيه خلال الثلاثة عشر شهرًا الماضية، بالإضافة لأكثر من 230 مليون جنيه مقدمة من وزارة الأوقاف، وذلك لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والتي يوجد بها فئات ضعيفة، بما يشمل أفقر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مدار العام.

سلة غذائية

وقامت الوزارة، خلال الفترة من يناير 2023 إلى أبريل 2024، بتوزيع 2.5 مليون سلة غذاء و1000 طن لحوم على مستفيدي برنامج الدعم النقدي، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وقد شهد شهر رمضان المعظم الماضي توزيع كوبونات على 20 ألف أسرة من مستفيدي برامج الدعم النقدي بقيمة 5 ملايين جنيه، كما قام برنامج "تكافل وكرامة" بالتعاون مع برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، بتوزع 155,000 سلة طعام على أسر تكافل الذين التزموا بمشروطية الرعاية الصحية.

 

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الأسر الأولى بالرعاية تكافل وكرامة وزارة الأوقاف

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