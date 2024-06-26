الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس البرلمان يكشف موعد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سيتم مناقشته باللجنة التشريعية خلال الإجازة البرلمانية، على أن يتم مناقشته بالجلسات العامة للمجلس في بداية دور الانعقاد القادم.

كما وجه المستشار حنفي جبالي، الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل خلال جلسة المجلس المعقودة- اليوم - لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك لحرصه الشديد على حضور جلسات المجلس، قائلاً:"نرحب بوزير العدل في الجلسة العامة للمجلس، فهو من أكثر الوزراء مواظبة في حضور الجلسات".

وعقب المستشار عمر مروان وزير العدل، قائلا:"يشرفني أن أكون تحت قبة المجلس في وجود سيادتكم".

ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة على ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008  ويهدف مشروع القانون  إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل  كما.

رئيس مجلس النواب الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون وزير العدل المرافعات المدنية

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