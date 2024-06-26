تفاصيل حفل توزيع الجوائز السنوية لـ"سكاي تراكس العالمية" (صور)

أقامت سكاي تراكس العالمية والتي تعمل كمنظمة دولية لتصنيف النقل الجوي، بالمملكة المتحدة على مدى أكثر من 30 عامًا، حفل توزيع جوائزها السنوية الذى أقيم بالمملكة المتحدة.

وقالت الشركة، إنه تم طرح برنامج World Airline and Airport Star Rating في عام 1999، وهو نظام تصنيف دولي رائد يصنف شركات الطيران والمطارات حسب معايير جودة المنتج وخدمة الموظفين.

يعد تصنيف شركات الطيران لتحقيق الجودة ومعيارًا عالميًا لتميز شركات الطيران، ويتم منحه بعد تحليل التدقيق المهني وتقييم منتجات شركات الطيران ومعايير خدمات الخطوط الأمامية.

وأوضحت سكاى تراكس العالمية، أن نظام تصنيف النجوم لشركات الطيران العالمية بواسطة سكاي تراكس في عام 1999 وهو نظام تقييم متميز يقوم بتصنيف شركات الطيران من حيث الجودة، كما تعتمد التقييمات على تقييم معايير المنتجات والخدمات لكل من بيئات الطيران والمطارات، وذلك باستخدام نظام تصنيف موحد ومتسق.

يتضمن تصنيف المنتج تصميم المحطة والتصميم والراحة والصيانة والنظافة، بما في ذلك ميزات مثل المقاعد والحمامات والواي فاي والتسوق والأطعمة والمشروبات، يشمل تصنيف الخدمة مكاتب المساعدة وسفراء الخدمة والموظفين في المتاجر والمطاعم والمقاهي والموظفين الرسميين مثل الهجرة والشرطة والأمن والجمارك. ينظر تقييم الخدمة إلى الكفاءة والاتساق ومواقف الموظفين وكرم الضيافة / الود والمهارات اللغوية.

وحصلت 16 شركة طيران من أعضاء تحالف ستار على 47 جائزة فى فئات الجوائز الفردية بما فى ذلك أفضل درجة رجال أعمال وأفضل خدمة تقديم طعام لدرجة رجال الأعمال والعديد من جوائز أفضل شركة طيران إقليمي.

فاز تحالف ستار بجائزة أفضل تحالف طيران فى العالم وتسلم الجائزة ثيو باناجيوتولياس الرئيس التنفيذى لتحالف ستار،مؤكدًا أن هذه الجائزة نتيجة التزام وجهد كل موظف فى تحالف ستار وشركات الطيران الأعضاء. ويعتبر تحالف ستار، أول وأكبر تحالف لشركات في العالم وهو علامة تجارية معترف بها عالميًا ملتزمة بتوفير تجربة سلسة لعملائه، ويقدم تحالف ستار وشركات الطيران الأعضاء فيه أوسع شبكة لخطوط الطيران وتعقب الأمتعة بكفاءة، وإنهاء الإجراءات الأمنية بسرعة، إلى جانب عدة مزايا أخرى.



المركز الأول إفريقيًا

احتلت مصر للطيران المركز 88 ضمن قائمة أفضل شركات الطيران عالميًا، كما حصلت الشركة على المركز الثاني عالميًا كأكثر شركات الطيران تطورًا، فضلًا عن حصولها على المركز الأول إفريقيًا كأكثر شركات الطيران من حيث التطور وتحسين الخدمات.

ويعكس هذا التقييم مدى التطور الكبير الذى شهدته الشركة فى مجال خدمة العملاء والخدمات المقدمة على متن الطائرة وفى المطارات، ويأتى ذلك نتيجة الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة الوطنية وفقًا لخطة طويلة المدى والخاصة بتحديث الأسطول الجوى، والتوسع فى شبكة خطوطها الجوية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بالمطارات وعلى متن الطائرات فضلًا عن التطوير الذى تشهده منصات الشركة الإلكترونية.

حصلت مصر للطيران على التصنيف لجودة مطارها ومنتجاتها وخدمة الموظفين على متن الطائرة. يتضمن تصنيف المنتج المقاعد ووسائل الراحة والأطعمة والمشروبات ووسائل الترفيه والنظافة وما إلى ذلك، كما أن تصنيف الخدمة مخصص لكل من موظفي المقصورة والموظفين الأرضيين.

المركز الرابع إفريقيًا

بينما حصلت النيل للطيران على المركز الرابع إفريقيًا ضمن شركات الطيران الإقليمية في ترتيب جوائز سكاي تراكس العالمية لعام 2024 من حيث تقديم خدمات وتسهيلات ورفاهية لركابها بدءًا من حجز التذاكر وحتى انتهاء الرحلة، مما عزز من مكانتها كمزود رائد لتجارب السفر الجوي الاستثنائية.