"الكيلاني" تعتمد خريطة احتفالات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو

اعتمدت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خريطة الفعاليات والأنشطة التي تُنظمها الوزارة، من خلال قطاعاتها المتعددة، والتي تتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا ثريًا، تقدمه للجمهور المصري بالقاهرة والمحافظات، بمناسبة الاحتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو.

نيفين الكيلاني: ثورة 30 يونيو علامة مضيئة في الحفاظ على هوية الوطن

وقالت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني: "تمثل ثورة 30 يونيو علامة مضيئة ونقطة فارقة في سجلات التاريخ المصري، حيث كانت بمثابة حائط الصد المنيع أمام محاولات اختطاف الدولة نحو مسارات الأفكار المتطرفة الهدامة، واستطاع خلالها الشعب المصري مع قواته المسلحة، تصويب المسار الخاطئ، والعمل على إذكاء الوعي بقيمة الوطن، والحفاظ على هويته، من خلال العديد من المحاور، والتي من بينها تعظيم دور القوى الناعمة في بناء الإنسان، والمضي قدمًا لتفعيل خطة الدولة المصرية التنموية بمختلف المجالات لبناء الجمهورية الجديدة".

وتابعت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني: "بهذه المناسبة الغالية، تنظم قطاعات وزارة الثقافة سلسلة من الفعاليات بمختلف المحافظات"، وتشتمل أجندة الفعاليات، 200 فعالية فنية وثقافية وعروض للمسرح المتنقل بقصور الثقافة و"ليلة في حب مصر" بدار الأوبرا.

حيث ينظم قطاع الإنتاج الثقافي، حفلًا فنيًا للأغاني الوطنية ومعرضًا تشكيليًا بعنوان "ثورة 30 يونيو" بمكتبة القاهرة الكبرى.

وتعقد بدار الكتب والوثائق ندوة بمشاركة الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ.

كما تتضمن أجندة فعاليات احتفالات وزارة الثقافة المصرية بذكري ثورة يونيو خصومات تصل إلي 40% بالمركز القومي للترجمة وحفلً موسيقي غنائي للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح. "ثورة 30 يونيو إرادة شعب" احتفالية التنمية الثقافية وصالون ثقافي بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فضلا عن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة علي مدار الأسبوع الجاري وحتي مطلع يوليو المقبل، والتي تنطلق بمواقعها وبأماكن التجمعات بالقاهرة والمحافظات، وتشهد تنفيذ أكثر من 200 فعالية فنية وثقافية، تزامنًا مع ذكرى الثورة، وتلقي الضوء على إنجازاتها الكبرى.