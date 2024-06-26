الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منافس مصر.. لامين جمال خارج قائمة إسبانيا واستدعاء ثلاثي برشلونة في أولمبياد باريس

لامين جمال
لامين جمال

أعلن سانتي دينيا المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي، منافس مصر في  أولمبياد باريس المقبلة قائمة فريقه التي تخوض المنافسات الشهر المقبل.

واستبعد المدرب العديد من الأسماء البارزة في منتخب إسبانيا وعلى رأسهم لامين جمال نجم برشلونة ونيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو بينما استدعى ثلاثي البارسا كوبارسي، إريك جارسيا وفيرمين لوبيز.

لامين جمال خارج قائمة إسبانيا واستدعاء ثلاثي برشلونة في أولمبياد باريس

وجاءت قائمة إسبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: تيناس، جارسيا، أتوربي

خط الدفاع: بوبيل، سانشيز، إريك جارسيا، موسكويرا، باو كوباربي، باتشيكو، ميراندا، ميجيل

خط الوسط: بيرنابي، تررينتس، أليكس بينيا، بابلو باريوس، أيمار أوروز

خط الهجوم: سيرجيو جوميز، فيرمين لوبيز، ديجو لوبيز، سيرجيو، كاميلو، سامو، أبيل رويز

قائمة إسبانيا الأولمبي

مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024

انضم منتخب أوزبكستان إلى مجموعة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية 2024، والتي تضم أيضا كلا من إسبانيا والدومينيكان.

مجموعات مسابقة كرة القدم بدورة باريس 2024

الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، أمريكا، الفائز بين إندونيسيا وغينيا

الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا

الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان

مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

ونستعرض مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد الدومنيكان - يوم الأربعاء 24 يوليو - السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لا بوجوار بـ نانت.

الجولة الثانية: وصيف كأس آسيا 2023 ضد مصر، يوم السبت 27 يوليو - السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لا بوجوار بـ نانت.

الجولة الثالثة: إسبانيا ضد مصر، يوم الثلاثاء 30 يوليو - الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب ماتموت أتلانتيك بـ بوردو.

وبدأت عملية بيع تذاكر مباريات كرة القدم بأولمبياد باريس في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

لامين جمال اسبانيا برشلونة اولمبياد باريس منافس مصر

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