"التعليم": لا مشاكل في امتحانات الثانوية العامة بمدارس المتفوقين

أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024، وذلك في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بإجمالي 1644 طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.



وحرص عبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة الدور الاول (الشعبة العلمية) يؤدون يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 الامتحان فى مادة الفيزياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في أ لعلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم ( الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

في ذات السياق، تابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، انتظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023 - 2024 بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بنين، ومدرسة 6 أكتوبر للمكفوفين بالسادس من أكتوبر.

واستهل الدكتور رضا حجازي جولته التفقدية بمتابعة سير الامتحانات بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" أثناء أداء الطلاب امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الانجليزية)، واطمأن الوزير على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة.

وتأكد الوزير من تسجيل الطلاب بياناتهم على ورقة البابل شيت بصورة صحيحة، كما وجه الوزير أيضا السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب من كتابة البيانات، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.