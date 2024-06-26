صحة مطروح: لجان لمراقبة الأغذية وضبط وإعدام 250 كيلو أغذية فاسدة

وجّه الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بتكليف لجان مكبرة من القسم الوقائي لمراقبة الأغذية بالمديرية للمرور ومتابعة الأسواق في نطاق جميع مراكز المحافظة.

- مراقبة الأغذية

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بحملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في نطاق جميع مراكز المحافظة، حيث تم المرور على عدد 15 منشأة غذائية وإعدام أكثر من 250 كجم أغذية فاسدة ومخللات، كما تم إعدام 20 لترًا من العصائر و12 كجم آيس كريم لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتحرير عدد 20 محضر جنح صحية لعدم حمل شهادات صحية مع العاملين ولعدم اتباع قواعد النظافة العامة بالمنشآت، وجار العرض على النيابة المختصة.

- المواد الغذائية والأسواق

وأكد "سالم" استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت التى تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لمديرية الصحة وتزامنًا مع زيادة أعداد المترددين على المحافظة خلال فصل الصيف، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.