حسام زكي: نتضامن مع الشعب اللبناني فيما يواجهه من مخاطر في الجنوب

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه يرى أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، شخصية لديها الكثير من القدرة والحنكة السياسية، فالاستماع إلى تقديره أمر في غاية الأهمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته "القاهرة الإخبارية": "دائما ننقل للرئيس بري ما نراه من تقدير موقف عربي إقليمي دولي، بحيث يكون هناك حرص على وضع رؤيتنا في هذا المجال".

وأكد: "نحن هنا للتضامن مع الشعب اللبناني فيما يواجهه من مخاطر بخصوص التصعيد مع إسرائيل في الجنوب، والجامعة العربية تقف مع لبنان وتسانده".