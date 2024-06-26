الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز

مساعد رئيس أكاديمية الشرطة: ثكنات البوليس ترجع لعام 1907

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

قال اللواء دكتور أيمن سعد الدين مساعد رئيس أكاديمية الشرطة للتخطيط والبحوث، إن بداية أكاديمية الشرطة كانت بإنشاء ثكنات البوليس، حتى وصلت لمقرها التاريخي بالعباسية عام 1907 وظلت هناك لفترة زمنية كبيرة حتى تم نقلها لمقرها الحالى عام 1999.

جاء ذلك خلال المؤتمر العملي الثاني الذي نظمته وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بعنوان "نحو تثقيف أمنى مجتمعى مستدام" بأكاديمية الشرطة بحضور عدد من القيادات الأمنية وطلبة كلية الشرطة والكليات العسكرية وعدد من الجامعات المصرية.

وأضاف أن الثورة التكنولوجية الكبيرة أدت إلى اندماج المجتمع مع باقى مجتمعات العالم بشكل بسيط مما أدى إلى استحداث العديد من الجرائم الدخيلة على مجتمعنا، مؤكدًا أنه من المهم جدًا رفع وعى المواطن لمواجهة تلك التحديات.

وأكد أن مفهوم الأمن الشامل ليس مسئولية الأجهزة الأمنية فقط بل هو مسئولية المجتمع ككل بكافة مؤسساته.

اللواء دكتور أيمن سعد الدين مساعد رئيس أكاديمية الشرطة أكاديمية الشرطة ثكانات البوليس وزارة الداخلية

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