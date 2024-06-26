الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أهل الكهف" يتذيل قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى

اهل الكهف
اهل الكهف

حقق فيلم أهل الكهف خلال أسبوعين عرض إجمالي إيرادات بلغت 7 ملايين و983 ألفًا و584 جنيهًا فقط، ليتذيل الفيلم قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصري والذي تربع على عرشه فيلم "ولاد رزق 3". 

فيلم أهل الكهف 

ويتناول الفيلم قصة تشويقية حول "أهل الكهف" في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

صنّاع وأبطال فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، يصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم الحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت. 

جدير بالذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 تتنافس خلاله 4 أفلام، هي: فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، وفيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وفيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد.

أهل الكهف إيرادات فيلم أهل الكهف إجمالى إيرادات فيلم اهل الكهف فيلم اهل الكهف اهل الكهف خالد النبوي

مواد متعلقة

13 مليون جنيه.. إيرادات "عصابة الماكس" فى أسبوعين

"ولاد رزق" فى الصدارة.. 6.7 مليون جنيه إجمالى إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى أمس

فيلم "اللعب مع العيال" يتخطى حاجز الـ25 مليون جنيه في أسبوعين عرض

"ولاد رزق 3- القاضية" يقترب من تحقيق 176 مليون جنيه خلال أسبوعين عرض

ندى موسى تنضم لأسرة مسلسل "تيتا زوزو"

منها جوازة توكسيك والهوى سلطان.. قائمة أفلام موسم صيف 2024

أحمد مراد يواصل كتابة الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"

extra News تروج للدورة الثانية من مهرجان العلمين

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

القاهرة الإخبارية تعرض مقاطع متداولة لاعتداء "كلب بوليسى إسرائيلى" على مسنة فلسطينية بغزة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

Watch it.. ولِدت كبيرة

رسالة غير متوقعة لجمهوره.. تطورات الحالة الصحية لأورتيجا

قدم هدية للأهلي.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلي.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

إبراهيم داود

الوغرات الست

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟