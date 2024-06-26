"أهل الكهف" يتذيل قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى

حقق فيلم أهل الكهف خلال أسبوعين عرض إجمالي إيرادات بلغت 7 ملايين و983 ألفًا و584 جنيهًا فقط، ليتذيل الفيلم قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصري والذي تربع على عرشه فيلم "ولاد رزق 3".

فيلم أهل الكهف

ويتناول الفيلم قصة تشويقية حول "أهل الكهف" في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

صنّاع وأبطال فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، يصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم الحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت.

جدير بالذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 تتنافس خلاله 4 أفلام، هي: فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، وفيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وفيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد.