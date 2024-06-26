خبير استراتيجى: مصر واجهت مخاطر وتهديدات من حدودها الأربعة

قال اللواء أركان حرب سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إنه لأول مرة يحدث في التاريخ أن تهدد الدولة المصرية من حدودها الأربعة، موضحًا أن عدم الاستقرار الليبي يهدد الأمن القومي المصري.

وتابع أن التحديات تأتي من جهة الجنوب بسبب مشاكل الدولة السودانية، بالإضافة إلى التهديدات التي تحيط بالحدود الشرقية للدولة المصرية بسبب حرب غزة.

وتواجه الدولة المصرية تهديدات أخرى في البحر الأحمر من جهة اليمن ومضيق باب المندب.



وأكد اللواء سمير فرج أنه في مايو 2011 نظمت الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرًا عن الدروس المستفادة من ما يسمى بثروات الربيع العربى، والذي أكدت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية أنه كان يتم التعامل مع الرئيس مبارك في كثير من قضايا المنطقة، ولكننا قمنا بتوجيه 50% من المساعدات تم توجيهها لمنظمات غير مسجلة بمصر.



ونظمت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، المؤتمر العملي الثاني بعنوان "نحو تثقيف أمنى مجتمعي مستدام" بأكاديمية الشرطة، بحضور عدد من القيادات الأمنية وطلبة كلية الشرطة والكليات العسكرية وعدد من الجامعات المصرية.