"نت وتكييف ومشروبات مجانية".. الكنائس تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة وقت تخفيف الأحمال
أطلقت الكنيسة القبطية، حملة دعم معنوي كبيرة، لصالح كل طالب وطالبة مصريين دون التمييز، يمرون بفترة اجتياز اختبارات الثانوية العامة، تمثلت الحملة التي بادر بها عدد كبير من الكنائس بين الوجهين البحري والقبلي، في استضافة طلاب الثانوية العامة، الذين قد يمرون بفترة من فترات تخفيف الأحمال، إذ أن هذه الكنائس التي أعلنت الاستضافة تحظى بوجود مولد كهربائي، يُمكنه إسعاف أولئك الطلاب، الذي يحضرون إلى الكنيسة المجهزة بالتكييف ويتم تقديم المشروبات لهم مجانا.
بدأت الحملة من رحم الإسكندرية، حيث مقر البابا الأساسي، والذي يُلقب بـ«بابا الإسكندرية»، حيث أعلنت عدد كبير من الكنائس، استضافة طلاب الثانوية العامة على رأسها كنيسة الشهيدة مارينا والبابا كيرلس بحي الدولي، كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بحي مصطفى كامل، كنيسة السيدة مريم العذراء بشارع سيف، كنيسة رئيس الملائكة الجليل روفائيل بحي الهانوفيل، كنيسة السيدة مريم العذراء والشهيد مارجرجس بحي غبريال، كنيسة الشهيد مارجرجس بحي باكوس، الكنيسة الإنجيلية بحي العطارين، كنيسة السيدة مريم العذراء بحي سموحة، كنيسة الشهيد مارمينا بحي المندرة، كنيسة السيدة مريم العذراء والشهيد ابي فام الجندي الأوسيمي العامرية، الكنيسة الإنجيلية بحي سيدى بشر.
وكنيسة الشهيد مارجرجس بحي غيط العنب، وكنيسة رئيس الملائكة الجليل روفائيل والشهيد مارمينا بحي غيط العنب، كنيسة البابا اثناسيوس الرسولي بحي السيوف، وكنيسة السيدة مريم العذراء بحي محرم بك، وكنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بحي محرم بك، وكنيسة القديس الأنبا إبرام بحي زين العابدين.
كان للقاهرة دورًا في الأمر نفسه، فقد أعلنت أيضا عددا كبيرا من الكنائس، استضافة الطلاب منها كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بحي الأندلس، وكنيسة السيدة العذراء مريم بحي عياد بك بشبرا مصر، كنيسة الشهيد مارجرجس بحي خمراويه بشبرا مصر، كنيسة السيده العذراء مريم بحي الوجوه بشبرا مصر، وكنيسة الشهيد مارمينا بشارع الترعة البولاقية بشبرا مصر، وكنيسة الشهيد مارجرجس بحي الجيوشي بشبرا مصر، وكنيسة البابا اثناسيوس الرسولي والأنبا بولا أول السواح بعزبة النخل، وكنيسة الشهيد مارجرجس بحي دسوق.
كما أعلنت عدد كبير من كنائس الدلتا والوجه القبلي الأمر نفسه، ولعل أبرزهم إيبارشية مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، وكنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بحي الفكرية بمحافظة المنيا، وكنيسة مار يوحنا الحبيب بالمنصورة، وكذلك الكنيسة القبطية في البتانون بالمنوفية.