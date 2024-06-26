أسامة الأزهري في مؤتمر أكاديمية الشرطة: الدولة أطفأت نيران الفكر الديني المتطرف

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، المؤتمر العملي الثاني بعنوان "نحو تثقيف أمنى مجتمعى مستدام" بأكاديمية الشرطة، بحضور عدد من القيادات الأمنية وطلبة كلية الشرطة والكليات العسكرية وعدد من الجامعات المصرية.

وقال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن رجال الدين في كافة المؤسسات الدينية الأصيلة على عاتقهم عبء كبير في صناعة ظهير شعبى يقف في ظهر الوطن وتشكيل الوعى لدى ابناء الوطن الواحد من المخاطر المحيطه بنا.



وتابع "الأزهري" أن الدولة المصرية قطعت مسافة كبيرة في إطفاء نيران الفكر الديني المتطرف خلال السنوات الماضية حتى أصبح لا وجود لتلك المتطرفين عبى الأرض الآن ولكنهم يستخدمون مواجع التواصل الاجتماعى لمحاولة نشر فكرهم المتطرف.