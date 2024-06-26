الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حافظ سلماوي يكشف سبب تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء (فيديو)

الدكتور حافظ سلماوي،
الدكتور حافظ سلماوي،

أوضح الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، السبب الرئيسي في أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال، قائلًا، إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وزيادة فترة الموجات الحارة سبب رئيسي في زيادة الحمل على استهلاك الوقود وبالتالي هذا يتسبب في انقطاع الكهرباء.

وأضاف سلماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن امتداد فترات الموجات الحارة يجعل التوليد مرتفعا لفترة طويلة، وهو ما يتسبب في نفاد الوقود بسرعة، مؤكدًا أن التغيرات المناخية لها أثر واضح في ذلك.

انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة 

وأشار رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إلى أنه سيتم مواجهة مثل هذه الظواهر مستقبلًا، ولذلك يجب الاستعداد لها واتباع التدابير اللازمة.

حافظ سلماوي انقطاع الكهرباء تخفيف الاحمال ارتفاع درجات الحرارة الوقود

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