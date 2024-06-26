حافظ سلماوي يكشف سبب تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء (فيديو)

أوضح الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، السبب الرئيسي في أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال، قائلًا، إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وزيادة فترة الموجات الحارة سبب رئيسي في زيادة الحمل على استهلاك الوقود وبالتالي هذا يتسبب في انقطاع الكهرباء.

وأضاف سلماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن امتداد فترات الموجات الحارة يجعل التوليد مرتفعا لفترة طويلة، وهو ما يتسبب في نفاد الوقود بسرعة، مؤكدًا أن التغيرات المناخية لها أثر واضح في ذلك.

انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة

وأشار رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إلى أنه سيتم مواجهة مثل هذه الظواهر مستقبلًا، ولذلك يجب الاستعداد لها واتباع التدابير اللازمة.