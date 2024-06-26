مكتبة مصر العامة تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات

أعلنت مكتبة مصر العامة، عن فتح قاعات المكتبة سواء قاعة الكبار بالدور الأول أو قاعات الحديقة أمام طلاب وطالبات الثانوية العامة والجامعات للمذاكرة يوميًا حتى الساعة العاشرة مساء، وذلك لحين انتهاء الامتحانات في يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2024.

وأوضحت مكتبة مصر العامة في بيان لها، منذ قليل: في إطار حرص مكتبة مصر العامة على دعم الأسرة المصرية وبخاصة لابنائنا وبناتنا طلبة الثانوية العامة خلال فترة تزامن الامتحانات مع تخفيف أحمال الكهرباء، قررت المكتبة فتح قاعات المكتبة سواء قاعة الكبار بالدور الأول أو قاعات الحديقة أمام طلبة الثانوية العامة والجامعات للمذاكرة يوميا حتى الساعة 10 مساء، وذلك لحين انتهاء الامتحانات في 19 يوليو 2024.

مكتبة الإسكندرية تستقبل طلبة الثانوية العامة

وفي نفس السياق؛ أعلنت مكتبة الإسكندرية عن فتح أبوابها مجانًا لطلبة الثانوية العامة وذلك طوال فترة الامتحانات يوميًا طوال أيام الأسبوع، لمساندة طلبة وطالبات الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.

وأوضحت مكتبة الإسكندرية في بيان لها اليوم أن المكتبة تفتح أبوابها من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً ويومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً، والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب، ودعت المكتبة كل طلاب الثانوية بالإسكندرية للمذاكرة داخل قاعتها متمنية لهم النجاح والتوفيق.

خطة تخفيف الأحمال

يذكر أن وزارتا الكهرباء والبترول أعلنت في بيان رسمي، الإثنين الماضي، تمديد فترة تخفيف الأحمال لـ 3 ساعات يوميًا لنهاية الأسبوع.

وقال البيان إنه على الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الاضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف، والتى قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة وإستلامها طبقا للتوقيتات المخططة، موضحا أنه فى ظل استمرار الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذى تعانى منه العديد من دول المنطقة.

وأوضح أن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الاحمال التي بدء تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية وذلك حتي نهاية الاسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات انتاج الكهرباء.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة، وستواصل الوزارتان الاعلان عن اية مستجدات في هذا الشأن.