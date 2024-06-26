الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المطران عطا الله حنا: أطفال غزة محرومون من كل شيء

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، صباح اليوم الأربعاء، وفدا كنسيا من كندا، وصل في زيارة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وبهدف المطالبة بوقف الحرب، وكذلك للقاء عدد من المرجعيات الروحية في مدينة القدس، كما وسيقوم الوفد بجولة في الضفة الغربية.

وقد استهل الوفد الزيارة بلقاء المُطران، الذي استقبلهم في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم ومشيدا بانسانيتهم ومواقفهم النبيلة.

وقال المُطران إن الكلمات تعجز عن التعبير عن الالم والحزن الذي يعتصر قلوبنا امام مشاهد الموت في غزة فما يحدث في غزة ليس فيلم رعب دراماتيكي بل هو واقع يعيشه اكثر من مليوني شخص يعيشون في غزة المحاصرة والمنكوبة والمكلومة والتي لم تتوقف الحرب فيها منذ 9 أشهر.

وأضاف: أهلنا في غزة الذين تعرضوا وما زالوا يتعرضون لهذه الحرب التدميرية التي خلفت هذا الكم الهائل من المآسي هم ايضا يتعرضون لسياسة تجويع ممنهجة والمواد الاغاثية الاساسية تدخل بصعوبة لغزة وهنالك حاجة ملحة لاغاثة أهلنا هناك وانقاذ حياتهم وخاصة شريحة الاطفال الذين يتضورون جوعا وهم يعانون من انعدام لوجود المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها الأطفال.

وتابع: أطفال العالم يعيشون برفاهية ويتمتعون بطفولتهم اما اطفال غزة فهم محرومون من كل شيء واليوم ينكل بهم ويجوعون في مشهد مروع وقاس ولذلك فإننا نطالبكم بأن يكون صوتكم مجلجلا وقويا وواضحا بضرورة ان تتوقف الحرب سريعا وان يتم اغاثة اهلنا في غزة ولكن تبقى المسألة الفلسطينية بحاجة الى حل فنحن نتطلع الى حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن عيش الفلسطينيين بحرية في وطنهم مثل باقي شعوب العالم بعيدا عن الاحتلال وسياساته وممارساته الظالمة.

ووضع المُطران الوفد في صورة ما يحدث في القدس وما يحدث في الضفة الغربية، مضيفا  ان هنالك اتساعا في رقعة المستوطنات والاستيلاء على الاراضي والتنكيل بالفلسطينيين وبشكل غير انساني، كما ان كل انسان حر في هذا العالم بغض النظر عن انتماءه الديني يجب ان ينادي بالعدالة والحرية لشعبنا ويجب ان ينادي بوقف الحرب وتمكين الفلسطينيين من ان يعيشوا بحرية وكرامة في ظل دولة فلسطينية مستقلة مثل باقي شعوب العالم.

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