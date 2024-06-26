الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

فى وقت قصير، تمكنت منصة «Watch it» من تحقيق نجاحات كبيرة فى سوقى الفيديو حسب الطلب «VOD» الإقليمية والدولية، محققة إنجازات تجعلها قصة نجاح مصرية تستحق الوقوف عندها وتحليلها.

بدأت «Watch it» كمحاولة جريئة لتأسيس أول منصة «VOD» مصرية تلتزم بأعلى المعايير الفنية العالمية. هذا الطموح لم يكن مجرد حلم، بل تحول إلى واقع ملموس بسرعة مذهلة. منذ انطلاقتها، جذبت المنصة اهتمام الملايين، واستطاعت خلال ثلاث سنوات فقط أن تصبح واحدة من أكثر خمس منصات تحميلًا للمحتوى باللغة العربية.

لا يمكن تجاهل الأرقام عندما نتحدث عن نجاح «Watch it»، فبعد مرور ثلاث سنوات فقط، أصبح لديها أكثر من 20 مليون مشترك حول العالم. هذا الرقم الهائل يوضح حجم التأثير الذى أحدثته المنصة فى سوق الفيديو حسب الطلب. بالإضافة إلى ذلك، حققت المنصة معدل نمو مذهل بنسبة 172٪، مما يعكس قدرتها على جذب واستبقاء عدد كبير من العملاء فى فترة زمنية قصيرة.

أحد أسباب هذا النجاح الكبير يعود إلى مكتبة «Watch it» الضخمة من الأعمال الفنية المصرية، التى تقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من المحتوى الذى يلبى أذواق مختلفة. إضافة إلى ذلك، فإن استثمار المنصة فى إنتاج محتوى أصلى يدعم القضايا الاجتماعية ويعتمد على وجوه جديدة وشابة، جعل منها وجهة مفضلة للجماهير الباحثة عن محتوى جديد ومختلف.

ورغم النجاح الكبير الذى حققته «Watch it»، فإن الطريق أمامها ملىء بالتحديات. الحفاظ على هذا المستوى من النمو يتطلب الابتكار المستمر ومواكبة متطلبات السوق المتغيرة. ومع ذلك، فإن الفرص أمامها واسعة. النمو المستمر فى الطلب على المحتوى الرقمى، وخصوصًا باللغة العربية، يفتح أمامها آفاقًا جديدة للتوسع والابتكار.

تعد قصة نجاح «Watch it» مصدر إلهام للشركات الناشئة فى المنطقة. فقد أثبتت أن الالتزام بالمعايير العالية والجودة فى الإنتاج يمكن أن يؤدى إلى تحقيق نجاحات كبيرة، حتى فى الأسواق العالمية. إن قدرة «Watch it» على التكيف والنمو السريع يجعل منها نموذجًا يحتذى به فى عصر الرقمنة الذى نعيشه اليوم.

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