يقول سيدنى لوميت إن نجمًا كبيرًا سوف يضر بالفيلم من مجرد ظهوره فى «الإعلانات». يمكنك أن تعتبر أن ما كتبه أحد أعظم مخرجى هوليوود هو منهاج «WATCH IT» فى الإنتاج الفنى الخاص بها، الشركة الوليدة التى تعد أول منصة فيديو حسب الطلب «VOD» فى مصر تمكنت من مراعاة ذلك لدرجة مكنتها من النمو بنسبة 172% سنويًا، بعدد عملاء يتخطى 20 مليون مشترك حول العالم.



قد يبدو ما أكتبه هنا كإعلان، لكن حبى لمنصة «WATCH IT» يتجاوز جودة الأعمال وتقييماتها العالمية. المنصة التى دخلت مؤخرًا عالم البث الرقمى أثبتت قدرتها على التميز بين المنافسين، مقدمة أعمالًا فنية تلامس قلوب المشاهدين وتطرح قضايا واقعية بطرق مبتكرة. ما يجعل «WATCH IT» مميزة حقًا قدرتها على تحويل الأفكار اليومية والمشاكل التى نواجهها إلى أعمال فريدة وجذابة.

يعد مسلسل «بالطو» مثالًا رائعًا على هذا التميز، حيث يتناول التحديات التى يواجهها الخريجون الجدد فى القطاع الطبى، وهى قضية ظلت مهملة فى السينما فترة طويلة. يعرض المسلسل نقدًا اجتماعيًا واضحًا للنظام الصحى والفجوات بين الحياة فى العاصمة والأرياف، ما يجعله يعكس واقعًا مريرًا يعيشه الكثيرون.

مسلسل آخر يستحق الذكر هو «حالة خاصة»، الذى يتناول موضوع التوحد بحساسية وواقعية نادرة. الأداء المتقن والسيناريو المعالج بعناية يجعلان هذا المسلسل رحلة إنسانية تعليمية وملهمة للجمهور، بعيدًا عن النمطية والسطحية فى تقديم مثل هذه المواضيع.

ويتفوق مسلسل «دواعى السفر» فى تناول موضوع العلاج النفسى بجرأة، وسط مجتمع لا يزال ينظر للذهاب إلى الطبيب النفسى كعلامة على الجنون. يعرض المسلسل كيفية تأثير الدعم النفسى والعاطفى فى التغلب على الأزمات الشخصية، ويبرز عمق العلاقات الإنسانية بطرق معقدة وجميلة.

إذا سردت لك قصص المسلسلات السابقة ستبدو أفكارًا عادية. لكن «WATCH IT» استطاعت تقديمها بطريقة مميزة وجذابة استقطبت من خلالها جمهورًا واسعًا بفضل معالجاتها المختلفة مواضيع تلامس الواقع اليومى. من «دواعى السفر» للمصابين بالاكتئاب، إلى «بالطو» للخريجين الجدد، و«حالة خاصة» للمصابين بالتوحد، و«ريفو» لمحبى النوستاليجا، كلها أمثلة على إنتاجات فنية متنوعة ولدت لتبقى سنوات.

لا يتوقف إبداع «WATCH IT» على السرد القصصى المختلف. كل شىء فى أعمالها مختلف: زوايا التصوير، الموسيقى، الإخراج، عمق الصور، واختيار الشخصيات. تنتج المنصة أعمالًا تذكرنا بالزمن الجميل، حين كانت الأسر تجتمع دون قلق لمشاهدة عمل ما بيقين أنه يبنى قيمًا فنية وأخلاقية جميلة. نجحت «WATCH IT» فى نحت اسمها فى تاريخ الدراما بفضل دمجها التحولات غير المتوقعة، وتطوير الشخصيات العميق، وتقنيات السرد الإبداعية. منصة تستحق المتابعة لمن يبحث عن أعمال فنية تبقى فى الذاكرة طويلًا.