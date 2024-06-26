ضبط 5 أطنان زيت وملح طعام مجهول المصدر..وتحرير 296 محضر تموينى بالمنوفية



أكد المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بالمنوفية أنه تم تحرير(296) محضرا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال يومين من الحملات التفتيشية المكثفة بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية ، وتنوعت المحاضر ما بين 174 محضر مخالفات مخابز و122 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، مضيفًا إلي أنه من أهم المحاضر التي تم تحريرها محضرين جنح الباجور ضد أصحاب مخازن لحوزتهم طن ونصف ملح،4 طن زيت بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا تحرير 4 محاضر جنح سرس الليان ضد أصحاب محلات جزارة ومخبز ومطعم لعدم الاعلان عن الاسعار بقصد التربح بدون وجه حق.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، لضمان توافر السلع الاستراتيجية التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.



علي صعيد آخر منفصل، كان اللواء إبراهيم أبو ليمون شدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح علي مخالفات البناء للتيسير علي المواطنين والمقيمين بأنحاء محافظة المنوفية المنوفية.