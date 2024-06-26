Watch it.. ولِدت كبيرة

حجزت مصر مكانة متميزة بين منصات الفيديو الرقمية بإطلاقها منصة «Watch it»، أول منصة فيديو رقمية مصرية خالصة تؤسس بمعايير فنية ترتقى إلى المعايير العالمية، فمَن غير مصر فى الوطن العربى والشرق الأوسط يستطيع أن يحرز ذلك النجاح الباهر؟ مصر بلد النور والفنون وحدها امتلكت كل المقومات التى جعلت هذه المنصة خلال فترة زمنية قصيرة تتربع على عرش سوق منصات الفيديو إقليميًا.

امتلكت مصر المقومات التى تؤهلها لتحتل مكانة مرموقة على خارطة المنصات الرقمية، من خلال تقديم محتوى متنوع وعالى الجودة، وذلك لأنه يمكن للمنصات الرقمية المصرية أن تجذب جمهورًا واسعًا من مختلف أنحاء العالم، ما عزز من مكانتها كواحدة من رواد الفن والإبداع فى المنطقة والعالم، وهذا ما جعلها تحقق نجاحها الباهر وتفوقها فى تقديم محتوى متنوع ومتميز عبر منصتها الرقمية.

منذ تأسيس «Watch it» وضع القائمون عليها نصب أعينهم هدف المنافسة فى سوق الفيديو حسب الطلب المتغير والمتنامى على المستويين الإقليمى والدولى، وفى وقت قياسى، نجحت فى الوصول إلى هذا الهدف، حيث استطاعت أن تتصدر قوائم التحميل للمنصات الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية. حازت مكانة متميزة بين أفضل خمس منصات تقدم المحتوى باللغة العربية، وذلك بفضل الاستراتيجية الفعالة التى تبنتها فى تقديم محتوى جذاب ومتنوع يلبى احتياجات جمهورها الواسع.

وبلغة السوق الرقمية تعد قاعدة العملاء الدائمين واحدة من أهم مؤشرات نجاح أى منصة رقمية، لذلك تفخر «Watch it» بوجود أكثر من 20 مليون مشترك حول العالم. ويعكس هذا الرقم الضخم الذى تضمه المنصه الثقة الكبيرة التى يوليها المستخدمون لهذه المنصة، وقدرتها على تلبية احتياجاتهم المختلفة، سواء من حيث تنوع المحتوى أو جودته العالية.

وتتميز بامتلاكها مكتبة ضخمة من الأعمال الفنية المصرية، التى تشمل مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات والبرامج التليفزيونية، وهذه المكتبة الغنية تمكن المنصة من تلبية أذواق مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، ما يسهم فى تعزيز ولاء العملاء وزيادة عدد المشتركين باستمرار.

ولم تكتف بالنجاح الذى حققته فى سنواتها الأولى، بل سعت باستمرار إلى توسيع حصتها فى السوق، بفضل استراتيجياتها التسويقية الفعالة ومحتواها الفريد، وحققت المنصة معدل نمو بلغ 172٪. هذا النمو المذهل يعكس القدرة العالية على التكيف مع متغيرات السوق واستثمار الفرص الجديدة بشكل فعال.

وأدركت «Watch it» أهمية التميز فى المحتوى، لذا توسعت فى إنتاج محتوى أصلى يدعم القضايا الاجتماعية المختلفة، واعتمدت على الوجوه الجديدة والشباب، ما أتاح الفرصة لاكتشاف مواهب جديدة وإعطاء صوت للقضايا المجتمعية المهمة، وأسهم هذا المحتوى المتميز فى تعزيز مكانتها فى السوق، وأضافت قيمة مضافة للمحتوى المقدم، ما زاد من جاذبيته لدى المشاهدين.

ورغم النجاحات التى حققتها، تواجه العديد من التحديات فى ظل التنافس الشديد فى سوق الفيديو حسب الطلب، ومع ذلك، يبدو أنها مستعدة جيدًا لمواجهة هذه التحديات بفضل استراتيجياتها المبتكرة وتفانى فريق عملها، واستمرارها من التحولات الرقمية والتطورات التكنولوجية المستمرة.

تعد قصة إطلاق تلك المنصة هى قصة نجاح مصرية متميزة فى مجال الفيديو حسب الطلب، بفضل استراتيجياتها الفعالة، ومكتبتها الغنية، وإنتاجها المحتوى الأصلى، واستطاعت أن تحقق نموًا مذهلًا وتبنى قاعدة عملاء واسعة، وساعدها فى ذلك امتلاك مصر تاريخًا عريقًا فى مجال الفن والإنتاج الفنى؛ لتحتل مكانتها البارزة على خارطة المنصات الرقمية العالمية.