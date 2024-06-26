علاء عابد: قانون المرافعات المدنية والتجارية من القوانين المهمة وتعديله يمثل أهمية كبرى

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو أبو القوانين.

وأوضح النائب علاء عابد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن في نص المادة 3 من هذا القانون نصا تحليلا إذا خال أي إجراء ليس جنائيا فقط قد يكون مدني أو تجاري يفعل هذا القانون، أي أن هذا القانون هو المشرع للقوانين الأخرى.

قانون المرافعات المدنية والتجارية

وأكد رئيس نقل النواب، أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قانون هام وتعديله في هذا التوقيت يمثل أهمية كبرى في الانتهاء من القضايا المدنية أمام المحاكم.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن بعض المواطنين يلجأون لمراكز التحكيم العالمية مما يكلف المستثمر والمواطن الكثير من الأموال.

الانتهاء من القانون

وأوصى النائب علاء عابد، بسرعة الإنتهاء من القانون والموافقة عليه حيث أنه سيوفر التكلفة على المواطنين لافتا إلى أن القضاء المصري شامخا وكنا بحاجة إلى مثل هذا القانون الهام الذي سيؤدي إلى سرعة الإجراءات وخدمة المواطنين والمستثمرين.

جاء ذلك أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.

وناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا "FEDA".