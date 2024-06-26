الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس أمناء كليات جامعة الإسكندرية يُناقش آليات تنفيذ موازنة البرامج والأداء

مجلس أمناء جامعة
مجلس أمناء جامعة الإسكندرية

ناقش مجلس أمناء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، برئاسة محمد أبو النصر أمين عام الجامعة، في جلسته أمس، آليات تنفيذ موازنة البرامج والأداء للجامعة والتى تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.

 وأكد أن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بهذا الأمر، وأنه شكل لجنة للإشراف على إعداد هذه الموازنة لضمان تنفيذها بدقة، وعلى النحو الذي يحقق أهداف الدولة الاستراتيجية، ويُعزز الشفافية خاصة وأنها تعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادى لتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأكد أمين عام الجامعة على أمناء الكليات والمعاهد ضرورة التعاون الجيد مع عمداء الكليات والمعاهد وتذليل أية عقبات إدارية قد تطرأ استعدادا للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.

وناقش المجلس سبل التنسيق بين الكليات والوحدات الحسابية والإدارة العامة للمشتريات والمخازن لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بموازنة العام المالى 2024/2025.

وكرم المجلس الدكتوره نانسي عاطف مدير مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والولادة وقدم لها الشكر على الجهد المبذول خلال فترة توليها منصب مدير مستشفى طلبة الجامعة.

وكان قد استعرض مجلس الدراسات العليا والبحوث، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بدء تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة الإسكندرية وجامعة إست لندن، حيث أكد د. سعيد أنه سيتم البدء فى تنفيذ التعاون المشترك من خلال "برنامج التدريب والأداء الرياضي" بكلية التربية الرياضية، وذلك ابتداءا من العام الدراسي 2026 - 2025.

 ولفت إلى أنه سيتم بعد ذلك التعاون بين جامعة إيست لندن وكليات الحقوق والعلوم والسياحة والفنادق والمعهد العالي للصحة العامة ومعهد الدراسات العليا والبحوث وكلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية.

 كما ناقش المجلس موضوعات لجنة المعيدين والمدرسين المساعدين، وموضوعات إدارة شئون هيئة التدريس.

 ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في أوزبكستان.

جامعة الإسكندرية موازنة البرامج والأداء أهداف الدولة الإستراتيجية رؤية مصر 2030 الكليات والمعاهد جامعة صديقة للبيئة

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