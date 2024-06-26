«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

ألزمت جائحة كورونا العالم المنازل، وأصبح التاريخ ينقسم إلى عالم ما قبل كوفيد 19 وعالم ما بعده. وشمل هذا العديد من المجالات ومن بينها خدمات «الفيديو تحت الطلب»، التى شهدت إقبالًا قياسيًا فى تلك الفترة.

لا مواصلات، لا عمل من المكتب، وبالطبع هبطت بورصة جلسات الأصدقاء إلى أدنى معدلاتها، وارتفعت ساعات الفراغ حتى الذروة. آنذاك ظهر صديق عزيز يشغل الوقت دون هدره، يخلق عوالم جديدة وينسج حكايات تخفف قليلًا من وطأة الخوف من مجهول الجائحة، وظهرت منصة «واتش إت».

فى سنوات ما قبل «واتش إت» اعتل جسد الدراما المصرية بثيمة ملّها الجمهور لا تخرج عن إطار العنف والجريمة والإفيهات التى تدعو للغثيان، وهو عوار عالجته المنصة الوليدة، التى عمدت إلى تقديم دراما مختلفة كليًا من حيث المضمون والوجوه، فشرعت أبوابها لوجوه جديدة باتت اليوم تملأ الدنيا وتشغل الناس.

أخذت المنصة على عاتقها استعادة سيرة الدراما المصرية الأولى، حيث أصالة المحتوى وريادة الوطن العربى، وهو ما نجحت فى تحقيقه، فقدمت، على سبيل المثال لا الحصر، أعمالًا تصدرت «الترند» عربيًا طوال فترة عرضها، ومنها «بالطو- بطولة عصام عمر»، «ريفو- بطولة أمير عيد»، «حالة خاصة- بطولة طه دسوقى»، وأخيرًا «دواعى السفر- بطولة أمير عيد».

ووثائقيًا، أنتجت واحدة من أهم السلاسل التى تتناول تاريخ المصريين القدماء فى سلسلة «مصر أم الدنيا»، التى روتها النجمة سوسن بدر.

وحرصت كذلك على إتاحة حزمة من أشهر البرامج التليفزيونية والإذاعية المهمة، التى تحظى بمتابعة الملايين حول العالم العربى، ومنها «معكم منى الشاذلى»، «Sold Out مع محمود سعد»، «صاحبة السعادة» لإسعاد يونس، «الراديو بيضحك»، وغيرها الكثير.

ولم تغفل «واتش إت» النبش فى كنوز الدراما المصرية، فأدرجت فى مكتبتها الضخمة مجموعة من الأيقونات المصرية الأصلية، ومنها «ليالى الحلمية، عائلة الحاج متولى، حديث الصباح والمساء، الوتد، أرابيسك، زيزينيا، رأفت الهجان، أحلام الفتى الطائر، أبنائى الأعزاء شكرًا»، والقائمة تطول.

هذا النجاح ليس وليد الصدفة أو ضربة الحظ، إذ تسلّحت «واتش إت» فى سبيلها إلى قمة منصات «الفيديو تحت الطلب» عربيًا بجملة من أعلى المعايير الفنية وبجيش من المحترفين أمام وخلف الكاميرات، وهو ما أسهم فى دخولها المنافسة إقليميًا فى وقت قصير.

لغة الأرقام لا تكذب، ففى السنوات الثلاث الماضية نجحت WATCH IT فى أن تتصدر قائمة «المنصات الأكثر تحميلًا»، وفى أن تدرج ضمن أفضل 5 منصات تقدم المحتوى باللغة العربية.

وفى 5 سنوات، هى عمر المنصة الكبيرة، تجاوز عدد مشتركيها الدائمين الـ20 مليون مشترك، ينتشرون فى مختلف دول العالم، لتستحوذ بذلك على حصة كبيرة من عملاء خدمة «VOD» فى السوقين الإقليمية والدولية.