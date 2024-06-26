زراعة 530 شجرة بمركزي طنطا وكفر الزيات ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، عمال مركزي طنطا وكفر الزيات في زراعة ٥٣٠ شجرة للزينة بمداخل القرى والوحدات المحلية وعلى جانب الطرق بمركزي طنطا وكفر الزيات، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا والأستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة طنطا.

فقام المحافظ والعمال بغرس الأشجار بمدخل قرية نواج بمركز طنطا وعلى الطريق الزراعي بكفر الزيات، ويواصل عمال الوحدات المحلية جهودهم في زراعة المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، وذلك لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

وأشاد رحمي، بجهود مركزي طنطا وكفر الزيات في زراعة مداخل القرى والوحدات المحلية فقام اليوم مركز طنطا بزراعة ٢٣٠ شجرة وانشاء ٣ احواض زرع جديده ومركز ومدينة كفر الزيات بزراعة ٣٠٠ شجرة.

وأكد أن المحافظة مستمرة في زراعة الأشجار في كافة المراكز والمدن والأحياء، من خلال كافة الجهات، مشيرًا إلى أن مبادرة ١٠٠ مليون شجرة تعتبر فرصة جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة ما تم زراعته بالمبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية، والميادين، ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة، داعيًا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة بزراعة الأشجار في الحدائق والمنازل وزيادة المسطحات الخضراء.