الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"جبالي": البرلمان سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن ان المجلس سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم  مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية.

موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين

واضاف جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات ان اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجازة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الإجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره.

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البرلمان يوافق على قانون المرافعات المدنية والتجارية من حيث المبدأ

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تشريعية النواب تستعرض قانون المرافعات المدنية والتجارية

ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008  ويهدف مشروع القانون  إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل  كما.

جلسته العامة اليوم الأربعاء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا علي  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.
 

البرلمان مجلس النواب دور الانعقاد قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية المحاكم الاقتصادية والمرافعات

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