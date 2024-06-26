الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مخدرات بـ616 مليون جنيه في الغربية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بالغربية، تخصص نشاطه في تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها، وتُقدر قيمة المواد المخدرة بحوالي 616 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 3 عناصر إجرامية بتصنيع وترويج الأقراص المخدرة على عملائهم بنطاق محافظة الغربية. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم كمية لمسحوق بودرة الترامادول المخدر وزنت 600 كيلو جرام، 4 ملايين قرص مخدر، 11580 قرص مؤثر 841 أمبول مخدر، عدد من المعدات والأدوات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ616 مليون جنيه تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعي ومتجري المواد المخدرة.

تشكيل عصابي الغربية المواد المخدرة محافظة الغربية قرص مخدر

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