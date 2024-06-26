تعرف على تفاصيل برنامج "التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع" بهندسة حلوان الأهلية

يهدف برنامج "التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع" بجامعة حلوان الأهلية إلى إعداد خريج متخصص ذي قدرات تواكب المعايير العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل، ويتميز خريج البرنامج بالقدرة على إدارة المشروعات، وتقديم الخدمات المجتمعية والبحثية التي تدعم التنمية المعمارية والعمرانية المستدامة. ويهتم البرنامج بدراسات الاستدامة كمحرك رئيسي للتصميمات والدراسات التمهيدية بما تشمل من مقومات طبيعية وجغرافية ومناخية وإنسانية وثقافية، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الحفاظ على البيئة.

ويؤهل البرنامج الطالب لمجموعة من فرص العمل وتشمل:

-مهندس معماري.

-مصمم عمراني.

-مهندس تنسيق مواقع.

-مصمم داخلي.

-مهندس تصميم مستدام.

-باحث في مجال العمارة.

ويقضي الطالب بالبرنامج مدة

٤.٥ سنوات جامعية مقسمة علي ٩ فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة بواقع ١٤٨ ساعة دراسية. ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس في (هندسة التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع).

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي رياضة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام ٢٠٢٤، والعام الماضي ٢٠٢٣ فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة.

وأكدت جامعة حلوان الأهلية أنه يحق للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023 التقدم للقبول والالتحاق بكليات الجامعة بـ تنسيق الجامعات 2024، وذلك فى إطار القواعد المطبقة فى هذا الشأن وحسب مجموع الالتحاق بالكليات سنة الحصول على شهادة الثانوية العامة.

ضوابط وشروط القبول للعام الجامعى بجامعة حلوان الأهلية 2025

- يتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية الأزهرية، وشهادة مدارس النيل، وشهادة مدارس المتفوقين (Stem).- يتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهاداتهم هذا العام 2024، والعام الماضي 2023 فقط.

الأوراق المطلوبة للتقدم لجامعة حلوان الأهلية:

1- طلب الالتحاق من موقع التقديم.

2- صورة إيصال سداد المصروفات.

3- عدد ٦ صور شخصية.

4- صورة بطاقة ولي الأمر.

5- عدد ٣ صور من البطاقة الشخصية للطالب.

6- استمارة 2 جند + استمارة 6 جند للطلاب الذكور.

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية يجب إحضار أصل شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية بالإضافة إلى ثلاث صور منها، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية يجب إحضار أصل الشهادة العربية موثقة من الدولة المانحة ووزارة الخارجية.