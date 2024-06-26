الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قرار وزير السياحة.. ننشر تشكيل مجلس إدارة غرفة شركات السياحية

وزير السياحة
وزير السياحة

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار القرار الوزارى رقم 193 لسنة 2024 بتاريخ 25 يونيو الجاري بتشكيل مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

أسماء الأعضاء المنتخبون

وتضمن القرار، الذي أصدره الوزير وحصلت الدستور علي نسخة منة  فى مادته الأولى: يُشكل مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من أثنى عشر عضوًا يتضمن الأعضاء المنتخبون يوم 22 مايو 2024 من الجمعية العمومية للغرفة وهم: وليد يوسف إبراهيم خليل، أحمد إبراهيم  ، يسرى السعودى، تامر الشاعر، كريم المنباوى، شريف لطفى أبو زيد  ، ونادر عياد، مهند فليفل.

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أسماء المعينين من قبل الوزير 

 وجاء القرار الوزارى الذى أصدره أحمد عيسى، وزير السياحة والأثار والخاص بأسماء الأعضاء الأربعة جورج الببلاوى، وكريم محسن، وشريف الينا، وريم فوزى المعينون من قبل وزير السياحة ليكتمل التشكيل الخاص بمجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

ونصت المادة الثانية من القرار ان يعمل به من تاريخ صدورهوعلى الجهات المختصة تنفيذه. ومن المنتظر أن يعقد لمجلس جلسته الإجرائية الخاصة بتشكيل المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وهيئة المكتب وتسمة رؤساء اللجان خلال الأسبوع المقبل.

وزير السياحة شركات السياحية وزير السياحة والآثار السفر والسياحة الجمعية العمومية

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