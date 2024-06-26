تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لإطلاق احتفالية ضخمة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو "ثورة شعب" تحت شعار "ليلة في حب مصر"، مساء الأحد المقبل الموافق 30 يونيو على المسرح الكبير.

ليلة في حب مصر احتفالًا بذكرى 30 يونيو بالأوبرا.. اعرف التفاصيل

يحيي الاحتفالية كوكبة من نجوم الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.

23 عمل لأهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية والوطنية الحماسية على المسرح الكبير

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويتضمن برنامج الإحتفالية مجموعة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية والوطنية الحماسية التى شكلت وجدان الشعب المصرى والعربي وتضم " قصيدة " مصر أجل"، أوبريت "الأرض الطيبة - الوطن الأكبر"، بلدي يا بلدي، سلمولي على مصر، الأرض بتتكلم عربي، مشربتش من نيلها، بحبك وحشتني، يا مصريين، عظيمة يا مصر، مهما خدتني المدن، طوف وشوف، يا بهية، على الربابة، يا بلادي يا بلادي، طوبة فوق طوبة، الله يا بلادنا الله، يا مصر يا أم الأمم، أم الدنيا، حلوة يا بلدي، تتر العائلة، بوابة الحلوانى، وبالأحضان".

أداء كلا من النجوم " أحمد عفت، محمد حسن، مؤمن خليل، أحمد عصام، محمد متولي، أحمد سعيد، أشرف وليد، حنان عصام، غادة آدم، إيناس عز الدين، فرح الموجي، منار سمير، ومي حسن.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور الجمهور الاحتفالية وهي:

ـ تُفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة والنصف مساءً على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة والنصف مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.

وتعد هذه الاحتفالية فرصة رائعة للجمهور للاحتفال بروح الثورة المصرية من خلال الموسيقى والأغانى الوطنية التى تملأ القلوب حماسًا وحبًا للوطن.