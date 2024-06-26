الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح أقسام جوازات جديدة تيسيرًا على المواطنين بالمحافظات

افتتاح أقسام جوازات
افتتاح أقسام جوازات

بدأت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في التشغيل الفعلي لأقسام جوازات "العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق- الشيخ زايد"، لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم بهدف سرعة إنهاء إجراءات وتسليم الجوازات للمواطنين الراغبين في الحصول عليها في وقت قصير.

وكانت وزارة الداخلية قد أتاحت في بداية العام الجاري 2024 خدمات استخراج جواز السفر 2024 من المراكز التجارية في القاهرة والجيزة، وذلك كمرحلة أولى، حيث تم افتتاح وتشغيل عدد من مراكز الجوازات التكنولوجية الحديثة في المراكز التجارية، ومن بينها: مكسيم مول. سيتي ستارز.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستمرارًا لإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

الإدارة العامة الهجرة والجنسية وزارة الداخلية جوازات جواز السفر

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