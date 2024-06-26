المرصد الأورومتوسطى: الاحتلال الإسرائيلى يستخدم "الكلاب البوليسية" للتهجير القسرى

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم "الكلاب البوليسية" في مهاجمة الفلسطينيين ومنازلهم.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف آلاف الفلسطينيين بمدينة غزة، في ظل عجز المجتمع الدولي.

وتابع: "يبدو أن هناك أزمة لدى الجيش الإسرائيلي والإدارة الإسرائيلية يعبر عنها بمزيد من القتل والتدمير، والاحتلال يعاقب سكان شمال غزة الذين رفضوا مغادرة منازلهم بسياسات التجويع والقتل والتدمير".

وواصل: "نحن نسجل بشكل يومي حالات وفيات، ولا تمر ساعة واحدة دون أن يموت فيها طفل فلسطيني، فنشهد بأعيننا أطفالًا تأكل أوراق الشجر".

وأوضح رئيس المرصد الأورومتوسطي أن الاحتلال الإسرائيلي يفقد توازنه، ويستخدم كل أنواع الأسلحة في عملية قتل الفلسطينيين وتهجيرهم، من خلال التجويع والتعطيش، والقتل المباشر وغيرها من أدوات التعذيب التي انتهت اليوم بمهاجمة البيوت بالكلاب البوليسية.