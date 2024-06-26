الأربعاء 26 يونيو 2024
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أبرزها «الصن بلوك».. زيارة مهمة للصيدلية قبل السفر للمصيف

الصن بلوك
الصن بلوك

ينتظر كثيرون من الناس فصل الصيف للسفر وقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء على الشواطئ، وبالرغم من أن السفر  أحد الأشياء التي يستمتع بها البعض، إلا أنه في هذا التوقيت يصابون بالأمراض الجلدية المفاجئة بسبب شدة حرارة الشمس أو  شرب ماء البحر.

ووفقا لموقع "Hindustan times"، هناك بعض المنجاتالواقية من الشمس والعناية بالبشرة وأدوية للحساسية وتطعيمات ضد الفيروسات التي يجب أن تكون معك وقت السفر لحمايتك وأسرتك من الأمراض المفاجئة، وإليكم التفاصيل في السطور التالية، تزامنًا مع موسم السفر والمصايف.

أبرزها «الصن بلوك».. زيارة مهمة للصيدلية قبل السفر للمصيف
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لو الصن بلوك غالى.. هذه بدائل طبيعية تحميكى من أشعة الشمس

أبرزها «الصن بلوك».. زيارة مهمة للصيدلية قبل السفر للمصيف

هناك بعض العلاجات الطبية التي يجب أن تكون بحوزتك أثناء فترة السفر، إليكم أبرزهم:

أبرزها «الصن بلوك».. زيارة مهمة للصيدلية قبل السفر للمصيف

1 - «الصن بلوك» في فترة الصيف يصاب الكثير من الناس بأمراض جلدية عديدة بسبب التعرض المباشر لإشاعة الشمس، للحفاظ على الجلد من الجفاف أو حروق الشمس، ولا تنسى أن تعيد تطبيق واقي الشمس كل ساعتين على الأقل، وبعد السباحة، أو التعرق، أو الحركة.

2 - يصاب البعض بالحساسية عند شرب ماء البحر المالح دون قصد، لذلك ينصح الأطباء أن يأخذ مريض الحساسية الدواء المناسب له، وذلك بعد إستشارة طبيبة.

3 - بسبب نزولك للبحر في فترات مختلفة وقضاء وقت طول في الماء، يصاب البعض بالصداع أو الشعور بالقئ، لذلك ينصح الأطباء بالإستشارة والحصول على الأدوية المناسبة مع الظروف الصحية.

4 - تأكد من أخذ جميع التطعيمات اللازمة قبل السفر، لتجنب عدوى الفيروسات، أو الحساسية المفرطة الناتجة من ماء البحر المالح، ومن ضمن اعراضها هي (تورم الوجه - ظهور بقع حمراء على الجلد - الصداع المزمن - الشعور بالقئ).

الصيف الصن بلوك السفر الأمراض الجلدية التطعيمات تورم الوجه

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