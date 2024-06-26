خالد صديق: خلق حلول غير تقليدية لمواجهة أثار التغيرات المناخية

قال خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية إن الصندوق قام بتنفيذ عمليات التنمية الحضارية المتكاملة بعدد من المواقع في المحافظات لتطوير الأسواق والمناطق العشوائية، وانتقل إلى تطوير المدن لمناطق سياحية، لتعزيز المرونة الانشائية التي تتناسب مع التغيرات المناخية.

وتابع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، أنهم يعملوا على تطوير قدرات العاملين لامكانية مواجهة القضايا البيئية وذلك من خلال خلق حلول غير تقليدية لمواجهة أثار التغيرات المناخية، مؤكدا على أن محافظات الجمهورية ستشهد تطوير حضاري يتناسب مع خطة مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح صديق، أن العمل التشاركي هو الطريق لضمان الاستدامة، ويركز الصندوق على مواجهة تحديات التغير المناخي.

جاء ذلك خلال مؤتمر "المدن الشاملة والمرنة: نحو التحول الحضري العادل في مصر"، اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو2024، بحضور كلًا من السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، ويهدف الحدث الى تشجيع الحوار حول التوسع الحضري المرن والشامل في مصر من خلال عرض الخبرات وافضل الممارسات المكتسبة في مشروعات التنمية الحضرية والمجتمعية في مصر.

وحرصت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، ومشروع بناء القدرات على تطوير البنية التحتية الحضرية (CBUID) وتكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعي والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP / EU Green).