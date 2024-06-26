لجنة لمعاينة المواقع المقترحة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بمراكز شباب أجا بالدقهلية (صور)

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء صبرى سليمان رئيس مركز ومدينة أجا والنواب ورؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة للأعمال وخاصة فيما يمس الحياة اليومية للمواطنين من خلال القيام بمعاينة مراكز شباب، وحدات الإسعاف طوال أيام الأسبوع للاستعداد لتسليم المواقع لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور المهندس أكرم عبدالمنعم استشارى مجلس رئاسة الوزراء، أحمد عبدالعليم مدير وحدة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية.

وجرى عمل معاينات على الطبيعة من قبل اللجنة المكلفة من إدارة الشباب والرياضة وهيئة الإسعاف بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة أجا والوحدات المحلية بنطاق المركز، وذلك لتدقيق البيانات للمواقع المقترحه بمراكز الشباب بنطاق الوحدة المحلية طنامل، والوحدة المحلية صهرجت الصغرى، والوحدة المحلية اخطاب، الوحدة المحلية كفر عوض، الوحدة المحلية بميت دمسيس، الوحدة المحلية ميت العامل، الوحدة المحلية شبراويش، الوحدة المحلية بالغراقه، الوحدة المحلية بالبهوفريك، والوحدة المحلية ببرج النور الحمص.

كما تم مرور اللجنة للمعاينة والتدقيق البيانات للمواقع المقترحه لوحدات الإسعاف بمدينة أجا، قرية الديرس،قرية شبراويش، قرية برج النور الحمص، قرية طنامل، قرية صهرجت الصغري،قرية الغراقه، قرية نوسا الغيط.

وأشار مختار، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، موجها بتوفير كافة الاحتياجات وتذليل كافة العقبات من أجل إنجاح المبادرة وتحقيق الغرض منها بالشكل الأمثل التى تهدف إليه وتحقق رؤية القيادة السياسية.

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