الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"خناقة" على مصروف البيت تنتهي بمقتل سيدة.. وقرار من النيابة بشأن الزوج

مقتل
مقتل

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس نقاش متهم بإنهاء حياة زوجته طعنًا بسلاح أبيض في مشاجرة بسبب مصروف البيت بمنطقة بولاق الدكرور، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنات نافذة بالصدر والرقبة ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها وادعاء تعدي آخر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، حيث أقدم على إنهاء حياتها طعنًا بسلاح أبيض بسبب مصروف البيت.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مشاجرة مصروف البيت سلاح أبيض طعنات نافذة بالصدر نقاش

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