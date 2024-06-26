الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حب الوطن في الشريعة الإسلامية".. لقاء توعوي لخريجي الأزهر بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن الكريم، وعضو منظمة خريجي الأزهر بمحافظة مطروح، أن حب الوطن شعور إنساني فطري زاده الإسلام تأكيدًا وبصيرة وعمقًا، وهو  واجب يقره الدين وفطر عليه الإنسان.


جاء ذلك خلال لقاء توعوي لأطفال أحد المكاتب الأهلية لحفظ القرآن الكريم، في إطار احتفالات المنظمة بثورة ٣٠يونيو، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم.

 


وأوضح الشرقاوي خلال الندوة معنى كلمة الوطن من منظور الشريعة الإسلامية، وكيف اقترن حب الوطن في القرآن مع محبة النفس، كما اقترن حب الديار بحب الدين لأن كلا منها أمر متأصل في النفوس عزيز عليها.

 

واستعرض حقوق الوطن والتي من أهمها الاستفادة من مقدراته وأن تكون العلاقة تبادلية وتعاونيه والوفاء والإخلاص له وإتقان العمل خاصة فيما يتعلق بالصالح العام والمساهمة في العمل المدني والتطوعي والحفاظ على أمن الدولة وسلامة استقرارها واحترام قوانينها حماية ممتلكاتها ومرافقها العامة والمساهمة في رفع الوطن والعمل بالروح الإيجابية 
وتقدير الجهود المبذولة من الدولة لضمان استقرار الوطن.


وفي نهاية اللقاء أجاب فضيلة الدكتور صابر الشرقاوي عن التساؤلات والاستفسارات الواردة، وفق سماحة الشرع الحنيف ووسطية الأزهر الشريف.

عضو منظمة خريجي الأزهر بمحافظة مطروح حب الوطن شعور إنساني فطري مطروح أزهر مطروح

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